Москва потеряет до 800 млрд рублей в год из-за массового использования личных машин

Совокупный негативный социально-экономический эффект для Москвы и жителей столицы от массового пересаживания горожан на личные автомобили составит 750-800 млрд рублей в год, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, активное использование автомобилей ведет ко многим негативным эффектам. В частности, уровень загрязнения воздуха вернется к привычным – опасным для здоровья людей значениям и даже вырастет. Кроме того, переход пассажиров общественного транспорта на использование автомобилей приведет к увеличению заторов на дорогах Москвы и росту количества ДТП, пишет агентство «Прайм».

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в Москве находится крупнейший региональный парк легковых автомобилей – по состоянию на 1 января 2020 года в столице их числилось около 3,7 млн единиц. Однако обеспеченность москвичей личным транспортом оказалась ниже, чем в целом по России – 290 машин на 1000 жителей.

Между тем, по итогам 2019 года москвичи купили почти 238 тыс. новых легковых автомобилей и более 271 тыс. подержанных. Таким образом, на 9 новых автомобилей в российской столице приходится 10 с пробегом. Эксперты агентства «АВТОСТАТ» отмечают, что это наилучшее соотношение между первичным и вторичным рынками среди всех регионов в стране.

Больше информации об изменениях в автомобильном мире в связи с пандемией, содержится у нас на сайте под тэгом коронавирус.