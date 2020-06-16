SsangYong вновь может сменить владельца

Индийская Mahindra & Mahindra рассматривает возможность продажи принадлежащей ей корейской SsangYong Motor - частично или целиком. Об этом заявил управляющий директор индийского холдинга Паван Гоенка.

Как пишет "Российская газета", SsangYong вошел в свой очередной глубокий финансовый кризис, на этот раз он усугубляется глобальным падением авторынка на фоне эпидемии коронавируса и проблемами самой Mahindra.

"SsangYong нуждается в новом инвесторе. Мы работаем вместе с компанией, чтобы выяснить - сможем ли мы привлечь необходимые инвестиции", - сказал Паван Гоенка.

Напомним, Mahindra владеет корейским производителем внедорожников и кроссоверов с 2010 года, ей принадлежат 75% акций. В свое время индийский концерн спас SsangYong от банкротства и помог обновить модельный ряд. Однако в апреле 2020 года Mahindra заявила, что больше не намерена продолжать инвестировать в SsangYong, поскольку сама стала испытывать финансовые проблемы. В мае Mahindra отчиталась о консолидированном убытке в 258 млн долларов.

"Если новый инвестор найдется, наша доля снизится. Либо мы можем вообще уступить весь пакет акций SsangYong", - уточнил заместитель управляющего директора Mahindra Аниш Шах.

В течение 12 месяцев Mahindra будет проводить реструктуризацию своего бизнеса. Планируются сократить капитальные вложения и избавиться от неликвидных активов.

Стоит отметить, что в России позиции SsangYong в прежние годы были сильны, его дистрибьютором на нашем рынке являлся холдинг Sollers. Однако в 2014-2015 гг. продажи SsangYong были приостановлены. В 2016-2017 году Sollers предпринял попытку вернуть бренд на российский рынок, но из-за высоких цен спрос на SsangYong оказался очень низким - и поставки машин вновь были прекращены.

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