Jaguar Land Rover возобновил работу завода в Хейлвуде

Завод Jaguar Land Rover в британском Хейлвуде вернулся к работе в одну смену с соблюдением строгих норм социального дистанцирования. Первым автомобилем, произведенным на предприятии, стал Land Rover Discovery Sport, сообщает пресс-служба британской компании.

Помимо этого, на заводе в Хейлвуде был внедрен новый принцип повышения эффективности труда, получивший название RESET (Realise Efficiency. Substantially. Empowered Teams). Он направлен на устойчивое развитие бизнеса, снижение потерь и затрат, повышение эффективности и укрепление взаимоотношений внутри коллектива.

Jaguar Land Rover – крупнейший британский автопроизводитель, объединяющий два бренда – премиальные внедорожники с полным приводом Land Rover и спортивные седаны, спорткары и SUV Jaguar, включая первый полностью электрический премиальный кроссовер Jaguar I-Pace. Штат сотрудников Jaguar Land Rover насчитывает 40 тыс. человек по всему миру. Основные производственные предприятия Jaguar Land Rover расположены в Великобритании, включая две крупнейшие дизайнерские и инженерные производственные площадки, три завода по производству автомобилей и Центр по сборке двигателей. В скором времени данный перечень дополнит Центр по сборке батарей. Дополнительные мощности расположены в Китае, Бразилии, Индии, Австрии и Словакии. Три из семи инновационных центров располагаются в Манчестере, Уорике и Лондоне, а дополнительные площадки находятся в Шанноне (Ирландия), Портленде (США), Будапеште (Венгрия) и Чаншу (Китай).

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