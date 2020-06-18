Volkswagen начал производство нового кросс-купе на базе Polo

Компания Volkswagen объявила о запуске серийного производства нового купе-кроссовера Nivus, который разделил основные узлы с моделью Polo седьмого поколения. Выпуск новинки стартовал в Бразилии на предприятии в Сан-Бернарду-ду-Кампу.

Как пишет портал Autonews.ru, новый купе-кроссовер был разработан специально для рынков развивающихся стран, однако в 2021 году он доберется до Европы – сборку машин организуют в Испании. Volkswagen Nivus построен на упрощенной модульной платформе MQB-A0 c передними стойками McPherson и задней полузависимой подвеской.

В Южной Америке Volkswagen Nivus предложат исключительно с трехцилиндровым турбомотором рабочим объемом 1 литр. На бензине он развивает 116 л.с., а на этаноле мощность вырастет до 128 л.с. Двигатель работает в паре с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач.

В Бразилии продажи Volkswagen Nivus стартуют летом нынешнего года, а затем он доберется до Аргентины и других южноамериканских государств.

Ранее стало известно, что Volkswagen в рамках заключенного с российским правительством специнвестконтракта (СПИК) намерен наладить производство трех совершенно новых моделей на территории России. Первым на конвейер должен встать компактный кроссовер под названием Tarek, который в немецком концерне позиционируют в качестве глобального «народного» SUV.

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