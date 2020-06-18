Новый минивэн KIA Carnival может появиться в России | АВТОСТАТ

Новый минивэн KIA Carnival может появиться в России

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Новый минивэн KIA Carnival может появиться в России

АВТОСТАТ ОМНИБУС - 2019. Новые автомобили: мнения автовладельцев (четвертая волна)
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Компания KIA Motors представила дизайн четвертого поколения флагманского минивэна – Carnival (на ряде рынков эта модель представлена как KIA Sedona). Продажи нового KIA Carnival на рынке Кореи планируется начать в третьем квартале 2020 года, далее последует поэтапный запуск в других регионах мира. Вопрос о появлении новой модели в России сейчас изучается, сообщает пресс-служба KIA.

На опубликованном изображении минивэн демонстрируется в исполнении для внутреннего рынка Кореи. Что касается передней части KIA Carnival, классическая форма решетки радиатора KIA «улыбка тигра» (tiger nose) объединена с высокотехнологичными фарами. При взгляде на автомобиль сбоку бросается в глаза ярко выраженная «поясная» линия, протянувшаяся по всей длине кузова и соединяющая фары и задние фонари. Стойка крыши за задними дверями выполнена в виде характерного «плавника», причем его хромированное покрытие переходит и на широкую полосу, опоясывающую всю корму.

Добавим также, что с момента выхода на рынок первого поколения Carnival в 1998 году своих клиентов в мире нашло более 2 млн автомобилей этой модели.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: новинки kia

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