Volvo АВ сократит более 4 тысяч сотрудников по всему миру

Производитель грузовых автомобилей и автобусов Volvo АВ намерен во второй половине 2020 года сократить 4,1 тыс. сотрудников по всему миру в связи с кризисом, вызванным пандемией коронавируса. В Швеции будет уволено 1250 работников компании, сообщает агентство "ТАСС". В первом квартале 2020 года компания Volvo АВ сообщила о снижении в 2,2 раза чистой прибыли в годовом выражении - до 4,766 млрд шведских крон (472,8 млн долларов).

Напомним, производственные площадки Volvo в Швеции и Бельгии, приостановившие в середине марта выпуск грузовой техники в связи со вспышкой коронавирусной инфекции, с конца апреля постепенно возобновили производство автомобилей Volvo Trucks. Завод Volvo Group в Калуге, в соответствии с постановлением правительства Калужской области, приступил к работе с середины апреля. Возобновление производства позволило ускорить темпы поставки готовой продукции клиентам компании. Вся сервисная сеть Volvo Trucks в Европе, состоящая из более чем 1100 фирменных СТО, включая 74 авторизованные сервисные станции в России, продолжает свою работу в обычном режиме.

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