Tesla начала продажи самого «дальнобойного» электрокара

Американский производитель электромобилей Tesla объявил о выходе Model S с запасом хода на 20% больше, чем у модели S 100D 2019 модельного года. Таким образом, компания стала первым в мире автопроизводителем, предложившим самый «дальнобойный» электрокар.

Как пишет «Российская газета», по циклу EPA электромобиль Tesla Model S может преодолевать 402 мили (почти 647 км). Добиться впечатляющего запаса хода компании удалось за счет использования более легких материалов, впервые примененных на Model 3 и Model Y, новых шин с уменьшенным на 2% сопротивлением качению, изменению алгоритмов работы рекуперативного торможения. При этом увеличения пробега удалось добиться без установки тяговой батареи большего размера.

Также в Tesla напомнили, что цена на Tesla Model S Long Range Plus была снижена на 5 тыс. долларов, теперь купить флагманскую модель можно начиная от 69 тыс. 490 долларов (4,9 млн рублей).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», за первый квартал 2020 года американский производитель электромобилей Tesla получил чистую прибыль, приходящийся на акционеров, в размере 16 млн долларов против убытка в 702 млн долларов за аналогичный период прошлого года, следует из отчетности компании. Разводненная прибыль на акцию составила 0,08 доллара против убытка в 4,1 доллара за первый квартал 2019 года. Выручка выросла на 31,8% и составила 5,985 млрд долларов.

Компания отмечает, что из-за ситуации с пандемией COVID-19 сложно предсказать возвращение производства на прежние уровни. На фоне этого компания не предоставила конкретных прогнозов. При этом Tesla ожидает, что производство Model 3 на заводе в Шанхае к середине 2020 года составит 4 тыс. автомобилей в неделю.

Напомним также, что в начале весны 2020 года Tesla начала серийное производство компактного кроссовера Model Y. Кроме того, компания готовится к запуску электрического пикапа Cybertruck и грузовика Semi.

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