Европейский авторынок в мае упал более чем в два раза

Продажи легковых автомобилей в Европе по итогам мая снизились на 56,8% и составили 623 тыс. 812 машин. Как отмечают в Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), двузначное падение зафиксировано во всех 27 странах Евросоюза, несмотря на то, что во многих из них ограничительные меры из-за пандемии коронавируса были смягчены. По итогам пяти месяцев 2020 года реализация автомобилей в Европе составила 3 млн 969 тыс. 714 единиц (-42,8%).

Как отмечается в обзоре европейского авторынка за май, среди автопроизводителей наибольшее количество автомобилей в Европейском Союзе продал Volkswagen – 68856 машин (-57%). На второе место вышла Renault с показателем 45823 автомобиля (-53,4%). Третью строчку занимает Peugeot, реализовавший 40689 машин (-54,2%). Замыкают пятерку лидеров Mercedes-Benz (38107 шт., -50,9%) и Audi (33071 шт., -53,6%).

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