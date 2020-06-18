В 2019 году россияне потратили на запчасти порядка 1,5 трлн рублей | АВТОСТАТ

В 2019 году россияне потратили на запчасти порядка 1,5 трлн рублей

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В 2019 году россияне потратили на запчасти порядка 1,5 трлн рублей

Расчет емкости рынка автокомпонентов и запчастей для легковых автомобилей в России
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В рамках подготовки отчета «Расчет емкости рынка автокомпонентов и запчастей для легковых автомобилей в России» эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» исследовали вторичный рынок компонентов и определили его основные параметры.

По оценке экспертов агентства, общий объем вторичного рынка автомобильных компонентов и запчастей в России в 2019 году превысил 1 млн единиц различных деталей. В денежном выражении емкость рынка составила 1 трлн 473 млрд рублей.

Самыми крупными здесь традиционно являются три сегмента – шины, детали подвески и масла. Наибольшую долю занимают шины (12,9%), на закупку которых в 2019 году россияне потратили 189,3 млрд руб. На втором месте по реализации находятся детали подвески с долей 10,7% (158 млрд руб.). А емкость рынка масел и технических жидкостей в прошлом году составила 111,2 млрд рублей, или 7,6% от общего показателя.

Кроме рынка запчастей, мы регулярно мониторим рынок легковых автомобилей. Самая актуальная информация об их стоимости и комплектациях содержится на сайте «Цена Авто». 

, источник: АВТОСТАТ

Теги: автомобильные компоненты ёмкость рынка оригинальные запчасти

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