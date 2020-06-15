Seat представил обновленный кроссовер Ateca

Компания Seat представила обновленную версию кроссовера Ateca, который наряду с изменениями во внешности обзавелся более экологичным турбодизелем.

Как пишет "Российская газета", фронтальная часть новинки отличается решеткой радиатора с измененным рисунком и более массивной каймой по периметру, выразительной лентой светодиодов, образующей рисунок ДХО, и слегка пересмотренным бампером с измененными нишами под противотуманные фары. Сзади у модели изменился только бампер.

В салоне обновленного Seat Ateca можно отметить цифровую панель приборов 12.25 дюйма, недоступную для модели ранее, пересмотренное рулевое колесо с функцией подогрева, мультимедийную систему без физических органов управления (диагональ - 8.25 или 9.2 дюйма в зависимости от комплектации).

В списке опций появился подогрев ветрового стекла с режимом турбо, который позволяет разморозить поверхность за пару минут. Также был пополнен список систем ADAS и безопасности: кроссовер можно заказать с системой помощи при парковке с прицепом, адаптивным круиз-контролем, ассистенты автоматического торможения в случае отсутствия реакции со стороны водителя или в случае угрозы столкновения и так далее.

В моторной гамме Seat Ateca дизель 1.6 TDI уступил место более экологичному 2.0 TDI, который предложен в двух вариантах мощности: 116 и 150 л.с. Линейка бензиновых агрегатов включает в себя турбированные двигатели объемом 1.0, 1.5 и 2.0 литра, мощность которых составляет от 110 до 190 л.с. В зависимости от мотора кроссовер можно заказать либо с 6-ступенчатой МКП, либо с 7-скоростным "роботом" DSG с двумя сцеплениями. Привод - передний или полный.

Напомним, Seat Ateca был представлен в 2016 году. За это время кроссовер разошелся тиражом более 300 тысяч экземпляров, став одним из наиболее успешных автомобилей Seat, позволившим найти капитал на дальнейшее развитие бренда.

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