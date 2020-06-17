ТОП-10 самых распространенных пикапов в России | АВТОСТАТ

ТОП-10 самых распространенных пикапов в России

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ТОП-10 самых распространенных пикапов в России

Структура и прогноз парка легковых автомобилей в России
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Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» выяснили, что в нашей стране зарегистрировано 278 тысяч пикапов (на 1 января 2020 года). Это составляет менее 1% от всех легковых автомобилей в РФ. Мы решили привести десятку наиболее распространенных пикапов.

Лидером нашего рейтинга является Toyota Hilux – на начало года в России насчитывалось 82 тысячи экземпляров этой модели. На втором месте располагается еще один «японец» – Mitsubishi L200. Его присутствие в российском парке пикапов немного скромнее – 62 тысячи единиц.

В тройку лидеров также вошел отечественный УАЗ «Пикап» (33 тыс. шт.), за которым следуют Volkswagen Amarok (17 тыс. шт.) и SsangYong Action Sports (13 тыс. шт.). Отметим, что на эту пятерку моделей приходится почти 75% всех пикапов в стране.

Кроме них, в ТОП-10 вошли: Ford Ranger (11,9 тыс. шт.), Nissan Navara (11,5 тыс. шт.), Mazda BT-50 (7,1 тыс. шт.), Nissan Pickup (6,7 тыс. шт.) и Toyota Tundra (5,9 тыс. шт.).

Быстро узнать стоимость нового автомобиля на рынке можно на сайте «Цена авто», оценить свой автомобиль с пробегом - с помощью калькулятора «Оценить авто».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: парк модели-лидеры сегмент pickup

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Комментарии 2
Виталий Афанасенко

Ездил на Пикапе с другом рыбачить. Машина очень понравилась, проходимость отличная, в салоне просторно. Ничего удивительного, что УАЗ в тройке. Ещё и цена ниже гораздо.

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Азат Тимерханов
17 июня 2020, 21:01

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