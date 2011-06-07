В первой половине июня изменение цен произошло у 18 марок

Продолжающееся повышение цен в начале лета затронуло 18 автомобильных брендов, официально представленных на российском рынке. К такому выводу пришли эксперты сайта «Цена Авто» по результатам мониторинга цен за первую половину июня*.

Как отмечают эксперты, рост цен во многом связан с резким обвалом котировок нефти и последовавшим ослаблением курса рубля. Несмотря на то, что это произошло в марте, производители не могут поднимать цены резко и одномоментно, а вынуждены делать это поэтапно и растягивать данный процесс во времени. Также им приходится учитывать текущие реалии рынка, который обрушился в период пандемии.

Что касается самих производителей, то, к примеру, подорожал весь модельный ряд у отечественного бренда УАЗ (на 2,7 – 3,9%), японского Subaru (на 3,4 – 7,3%) и корейского Genesis (на 1,1 – 2,4%). Некоторые марки повысили цены на большую часть моделей из своей продуктовой линейки: Cadillac (на 7,6 – 11%), Chevrolet (на 1,5 – 8,7%), Geely (на 2,0 – 2,9%), Hyundai (на 0,4 – 0,9%).

Но большинство брендов ограничилось лишь несколькими моделями, например, Toyota (на 1,7 – 2,6%), Lexus (на 0,7 – 2,2%), Chery (на 0,8 – 1,1%), KIA (на 0,4 – 1,4%), Volkswagen (на 1,0 – 2,5%), Skoda (на 1,8 – 2,9%), Mercedes-Benz (на 3,0 – 3,1%).

Впрочем, некоторые производители предупреждали о грядущем повышении цен. Но только отдельные бренды делали оговорку, что к будущему ценообразованию планируют подходить взвешенно, с минимально возможными последствиями для клиента (более подробно об этом можно прочитать здесь).

Отметим, что данный обзор не претендует на полноту и всеохватность рынка, однако позволяет оценить основные тенденции ценовой политики российских представительств компаний.

Список официальных дилеров по маркам и городам смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».

* За период с 1 по 15 июня 2020 года