КАМАЗ представил первый грузовой электромобиль

КАМАЗ работает над созданием электрических грузовых автомобилей, первым из которых стал электрический мусоровоз с индексом 53198 – КАМАЗ-Чистогор. В августе начнутся его дорожные испытания, а серийное производство электромобиля КАМАЗ-53198 планируется запустить в 2023 году, сообщает пресс-служба КАМАЗа.

Шасси грузового электромобиля-мусоровоза КАМАЗ-53198 предусматривает возможность монтажа различного вида надстроек (бортовой автомобиль, изотермический фургон, рефрижератор, автогидроподъёмник, автоэвакуатор, автомобиль-цистерна и др.). В перспективе семейство КАМАЗ-Чистогор будет расширяться, в него войдут несколько моделей электрических грузовых автомобилей разной полной массы, колесной формулы, длины и типа кузова.

Электрический мусоровоз КАМАЗ-53198 имеет колесную формулу 4х2. Грузоподъемность шасси – 12 т, грузоподъемность мусоровоза – 6 т, полная масса автомобиля – 19,5 т. Максимальная скорость электрического грузовика – не менее 90 км/час. Емкость тяговой аккумуляторной батареи – 156,6 кВт/ч. Расчетный запас хода при полной массе автомобиля, с учетом работы надстройки на прессование мусора – 100 км.

«Электрический мусоровоз КАМАЗ-53198 оснащен современной мощной электрической силовой установкой и тяговыми батареями по технологии NMC с высокими показателями удельной ёмкости и мощности энергии. Также в автомобиле установлена система помощи водителю ADAS 3 уровня, класса City Pilot, разработанная специалистами Научно-технического центра КАМАЗа, что соответствует полуавтономному режиму движения автомобиля», – рассказал главный конструктор инновационных автомобилей Научно-технического центра КАМАЗа Сергей Назаренко.

Напомним, ранее КАМАЗ начал испытания самосвала КАМАЗ-65952 с кабиной нового поколения. Тестирование машины проходит на полигоне НАМИ в Дмитрове. Также автомобиль испытывается в условиях, максимально приближенных к реальной эксплуатации для проверки надежности всех технических решений. Как сообщил заместитель главного конструктора по автомобилям Научно-технического центра «КАМАЗа» Игорь Валеев, серийный выпуск автомобилей КАМАЗ тяжелого семейства запланирован на начало 2021 года. В 2020 году планируется изготовление опытной партии для эксплуатационных испытаний.

Между тем, КАМАЗ уже начал продажи флагмана новейшей линейки К5 – магистрального тягача КАМАЗ-54901, производство которого было запущено в 2019 году. До старта продаж партии новых тягачей были переданы нескольким крупным перевозчикам для тестовой эксплуатации, модель испытана в реальных условиях перевозок и доработана производителем по отзывам потребителей. Прейскурантная цена на автомобиль – 7 млн 099 тыс. 200 рублей (включая сервисный контракт).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в декабре прошлого года КАМАЗ представил прототип перспективного гибридного магистрального тягача семейства К6 под названием «Континент». Электродвигатель позволит обеспечивать автономное движение при перемещении на закрытых территориях, при подъемах или пробуксовке. На грузовик установлен также дизельный двигатель Р6 с пониженным расходом топлива – менее 25 литров на 100 км.