Юбилейная спецверсия Range Rover появится в России

Компания Jaguar Land Rover представляет эксклюзивную версию флагманского внедорожника Range Rover, выпущенную в честь 50-летнего юбилея модели. Специальная версия Range Rover Fifty будет выпущена ограниченным тиражом в 1970 экземпляров, и 64 автомобиля из этого количества будет представлено на рынках России, Армении, Беларуси и Казахстана. На российском рынке новинка появится в ноябре 2020 года, сообщает пресс-служба Jaguar Land Rover.

Созданный на базе комплектации Autobiography, Range Rover Fifty получил ряд эксклюзивных элементов дизайна экстерьера в цвете Auric Atlas и два варианта 22-дюймовых колесных дисков. Среди новых элементов – надпись Fifty, которая присутствует на элементах внешнего дизайна, а также в интерьере – на уникальной табличке «1 из 1970» на центральной консоли, подголовниках, отделке передней панели и подсвечиваемых накладках на пороги.

Автомобили Range Rover Fifty будут предлагаться в версиях со стандартной и удлиненной колесной базой. На российском рынке Range Rover Fifty будет доступен с 4,4-литровым дизельным и 5,0-литровым бензиновым двигателями для версий как со стандартной, так и с удлиненной колесной базой.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в 2019/20 фискальном году наибольшим спросом среди автомобилей подразделения Jaguar Land Rover Special Vehicle Operations пользовался длиннобазный внедорожник Range Rover SVAutobiography, предлагающий кресла, выполненные в стилистике авиационных салонов бизнес-класса, на котором в отчетный период остановили свой выбор 147 российских клиентов. Кроме того, в России доступен эксклюзивный Range Rover SVAutobiography Dynamic, оснащенный 550-сильным 5,0-литровым двигателем V8 с нагнетателем.

Напомним, ранее российские дилеры Jaguar Land Rover Россия начали прием заказов на первые 130 Land Rover Defender нового поколения в комплектациях SE и HSE. Стоимость доступных для предзаказа версий начинается от 4 млн 512 тыс. рублей. Полный прайс-лист, включающий пересмотренные и более доступные комплектации, будет анонсирован летом. Продажи модели на российском рынке стартуют осенью 2020 года.