Новый Hyundai Santa Fe появится в России в начале 2021 года

Компания Hyundai планирует начать продажи в России обновленного кроссовера Santa Fe четвертого поколения в начале следующего года. Кроме того, в 2021 году на российском рынке появятся следующие поколения кроссовера Tucson и минивэна H1, а летом ожидается новый Hyundai Creta. Об этом на канале компании в YouTube рассказал управляющий директор «Хендэ Мотор СНГ» Алексей Калицев.

Что касается нынешнего года, то во втором полугодии в России поступят в продажу абсолютно новый полноразмерный кроссовер Hyundai Palisade и седан Elantra нового поколения. Кроме того, в октябре 2020-го на российском рынке появятся первый кроссовер Genesis – GV80, а также новое поколение бизнес-седана Genesis G80.

В перспективе компания Hyundai рассматривает возможность появления в России версий Solaris и Elantra в кузовах «хэтчбек» и «универсал», в том числе с повышенным клиренсом. Однако, как отметил А.Калицев, скорее всего, это произойдет уже со сменой поколений этих моделей.

Напомним, обновленный кроссовер Hyundai Santa Fe был представлен в июне этого года. Автомобиль отличается мощной передней частью и широкой решеткой радиатора со встроенными Т-образными дневными ходовыми огнями. Обновленный салон получил приподнятое положение центральной консоли, в середине которой расположились кнопки выбора режима трансмиссии, а также других наиболее востребованных функций.