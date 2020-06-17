Соотношение покупок подержанных и новых автомобилей в мае достигло 5:1

А что об этом думают эксперты? В очередном выпуске программы «АВТОСТАТ на удаленке» своим мнением делится исполнительный директор аналитического агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов.

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» уже сообщали о том, что в мае 2020 года россияне купили 62 тыс. новых и 305 тыс. подержанных легковых автомобилей. Таким образом, соотношение между ними составило почти 5:1 в пользу автомобилей с пробегом.

Как отмечают эксперты агентства, это максимальный показатель за всю историю российского авторынка. Так, в 2007 – 2008 годах соотношение между покупками подержанных и новых легковых машин составляло менее 2:1. Начиная с 2009 года, оно стало расти, причем в 2016 году достигло 4:1. В последние же несколько лет держалось на уровне примерно 3,5:1.

Если рассматривать статистику весенних месяцев, когда рынок стало лихорадить, то в марте данное соотношение снизилось до 2,7:1. Напомним, что тогда резко выросли покупки новых автомобилей (+23% к марту 2019-го), а вторичный рынок остался на том же уровне, что и год назад (+0,1%).

Но уже с апреля – на фоне пандемии коронавируса и ограничений на работу автодилеров – ситуация резко поменялась, когда жители нашей страны купили автомобилей с пробегом в 4,6 раза больше, чем новых. В мае это соотношение и вовсе стало пятикратным. Причина в том, что в оба месяца вторичный рынок падал менее существенно, чем первичный. Так, в апреле покупки подержанных машин упали на 48%, а новых – на 64%. В мае эти показатели составили -29% и -48% соответственно.

Найти как новые, так и автомобили с пробегом, можно в салонах проверенных дилеров.

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