Выпуск легковых машин в мае упал более чем в два раза

По данным Росстата, за пять месяцев 2020 года с российских конвейеров сошло 406 тыс. легковых автомобилей, что на 37,2% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. Между тем в мае было выпущено 53 тыс. машин – это на 54,4% меньше, чем годом ранее.

Стоит отметить, что в мае возобновили работу российские автозаводы Toyota, Nissan и «ПСМА Рус», которые с 30 марта приостановили производство автомобилей во исполнение указа президента России о дополнительных мерах по предотвращению распространения коронавируса. Кроме того, почти три недели простаивали конвейерные линии АВТОВАЗа, остановленные с 29 апреля. Также весь прошлый месяц на работал завод «Мазда Соллерс» во Владивостоке, который с 27 апреля приостановил выпуск автомобилей в связи с модернизацией производственной линии. Между тем, калининградский «Автотор» начал сборку нового купе-кроссовера KIA XCeed.

Добавим также, что петербургский завод «Тойота Мотор» в мае начал поставки автомобилей Toyota Camry и RAV4 в Армению. Новое направление стало для предприятия третьим экспортным рынком после Белоруссии и Казахстана.

Производство грузовых автомобилей в январе-мае составило 44,1 тыс. единиц, что на 20,6% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В прошлом месяце с российских конвейеров сошло 7,7 тыс. грузовиков – это на 34,3% меньше, чем годом ранее. Стоит отметить, что Горьковский автозавод в мае начал выпуск нового низкопольного микроавтобуса «ГАЗель City».

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