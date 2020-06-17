Объявлены цены на новый BMW M5 Competition

Компания BMW Group представила новые BMW M5 и BMW M5 Competition. В России автомобиль будет доступен в двух вариантах – BMW M5 Competition по цене 8 млн 650 тыс. рублей и BMW M5 Competition M Special с широким списком стандартного оборудования – 9 млн 850 тыс. рублей, сообщает пресс-служба баварской марки.

Как и гражданский BMW 5 серии, новый BMW M5 Competition получил новую соединенную решетку радиатора, светодиодные фары с тонкими контурами и задние светодиодные фонари с измененными L-образными элементами. Передний бампер приобрел увеличенные воздухозаборники, изменилась форма заднего бампера: диффузор стал крупнее, а сдвоенные выхлопные патрубки M обрели более тонкие стенки.

BMW M5 Competition отличается черной глянцевой отделкой деталей экстерьера, таких как эмблема M5 Competition, окантовка решетки радиатора, сетка на вентиляционных прорезях в передних крыльях, корпуса наружных зеркал, спойлер на крышке багажника и вставки в заднем бампере. Патрубки выхлопной системы M Sport отделаны черным хромом.

Основные изменения в салоне – увеличенный информационный дисплей диагональю 12,3 дюйма и новая концепция управления с прямым доступом к настройкам автомобиля. Кнопка M Mode регулирует интенсивность вмешательства систем помощи водителю. В режиме Road активированы все системы, режим Sport отключает вмешательства в тормозную и рулевую системы, а также переводит приборную панель и проекционный дисплей в режим M. Кнопка Setup открывает доступ к настройкам двигателя, подвески, рулевого управления и системы M xDrive.

Настроить параметры двигателя, подвески, рулевого управления и системы M xDrive можно с помощью сенсорного дисплея и контроллера iDrive. Красные кнопки М1 и М2 на рулевом колесе M отвечают за переключение между двумя индивидуальными наборами настроек режима работы системы M xDrive, DSC, двигателя, трансмиссии, амортизаторов, рулевого управления и отображение режима M View на проекционном дисплее.

Кроме того, в BMW M5 Competition появился режим Track, предназначенный для гоночных трасс. В этом режиме отключаются системы помощи водителю и функции, обеспечивающие дополнительный комфорт, также блокируются аудиосистема и информационный дисплей. Деактивируются система включения аварийной световой сигнализации для предупреждения об экстренном торможении и система предупреждения о столкновении.

Автомобиль получил измененные настройки шасси и заимствованные у BMW M8 Gran Coupe амортизаторы. Также версия Competition отличается уменьшенным на 7 мм дорожным просветом и доработками, обусловленными дополнительной мощностью. BMW M5 Competition оснащается коваными двухцветными 20-дюймовыми дисками М с шинами 275/35 R 20 спереди и 285/35 R 20 сзади.

Представленные на российском рынке BMW M5 Competition и BMW M5 Competition M Special оснащены спортивной автоматической коробкой передач M Steptronic c программой управления Drivelogic, рулевым управлением M Servotronic и адаптивной подвеской, выхлопной системой M Sport, функцией дистанционного запуска двигателя, а также 20-дюймовые легкосплавные диски M с разноразмерными шинами. Автомобили укомплектованы пакетом освещения, BMW Live Cockpit Professional, проекционным дисплеем, пакетом Connected Professional, сервисами BMW ConnectedDrive и системой управления жестами. На обе версии распространяется программа сервисного обслуживания BMW Service Inclusive 5/100, включающая бесплатное техническое обслуживание с учетом запасных частей и материалов в течение 5 лет с даты регистрации автомобиля или до достижения 100 тыс. км пробега.

BMW M5 Competition дополнительно оснащен адаптивными светодиодными фарами, расширенной отделкой кожей Merino, спортивными сиденьями с подогревом для водителя и переднего пассажира, кожаным рулевым колесом М с обогревом и аудиосистемой Harman/Kardon Surround Sound.

В список стандартного оборудования BMW M5 Competition M Special входят лазерные фары, активный круиз-контроль с функцией Stop&Go, ассистент парковки Plus, регистратор BMW Drive Recorder. В салоне полная отделка кожей Merino, керамическая отделка органов управления, мультифункциональные сиденья M для водителя и переднего пассажира, подогрев передних и задних сидений, автоматический 4-зонный контроль климата, аудиосистема Bowers & Wilkins Diamond Surround Sound, телефония с возможностью беспроводной зарядки, комфортный доступ, автодоводчик дверей, автоматический привод багажника и интерактивный ключ BMW Display Key.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».