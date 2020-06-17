Перевод автомобиля на газ: владельцы могут сэкономить до 90% затрат

Российкие СМИ второй день бурно обсуждают предложение министра энергетики Александра Новака увеличить долю правительственных субсидий при переводе автомобилей с бензина на газ. В 2019 году в нашей стране было переоборудовано около 15 тысяч транспортных средств, однако сегодня процесс предлагают простимулировать дополнительно - уже в качестве антикризисной меры. Мотив: снижение затрат автовладельцев на бензин и дизель (газ в 2-3 раза дешевле) поможет малому и среднему бизнесу, а также самозанятым пережить это сложное время, а заодно будут способствовать переводу автопарка на более экологичный вид топлива.

Как стало известно корреспондентам РБК, правительство решило поддержать преложение министра. На данный момент долю субсидий из бюджета при переводе на газ предлагают увеличить в 2 раза - с 30 до 60% от стоимости переоборудования. Еще 30% расходов готов взять на себя "Газпром". Специалисты уже подсчитали, что при таком раскладе оставшиеся 10% затрат на переоборудование могут окупиться при пробеге от 10 до 15 тысяч км. Минусы известны - снижение ресурса двигателя, уменьшение размеров багажника (баллоны необходимо где-то пристраивать), дополнительные риски при ДТП, затраты на периодическую профилактику ГБО и ряд других).

Однако с точки зрения материальной поддержки, для частных лиц - это очевидное серьезное снижение расходов на содержание машины (особенно для владельцев «прожорливых» автомобилей), увеличение запаса хода, и у водителя появляется альтернатива, газ или бензин. Для юрлиц (таксопарк, грузоперевозки, доставка почты, развозка пиццы и пр. продуктов), счетчик которых за год наматывает несколько десятков тысяч километров - при недорогой установке появляются дополнительные возможности для экономии и развития бизнеса.

Согласно новому антикризисному плану российского правительства, при переходе автолюбителей и владельцев машин на газовое топливо они смогут получить компенсацию от 50 до 90 тысяч рублей. Однако пока есть только заявления о намерениях. Какой-то более глубокой конкретики, закрепленной документально постановлениями и официальными решениями - когда будет запущен проект и на сколько лет рассчитан - еще нет. Не известно также, во всех регионах сразу его запустят или поначалу только в пилотных, каким будет механизм возврата средств и пр.

Не исключено, что сегодня появится дополнительная информация по теме, поскольку как раз сегодня, 17 июня, состоится онлайн-конференция «COVID-19: ускорить переход к энергетике будущего для всех» и известно, что на ней будет присутствовать и выступать с докладом Александр Новак.