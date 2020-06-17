Hyundai Creta нового поколения появится в России летом 2021 года

Компактный кроссовер Hyundai Creta второго поколения появится на российском рынке в середине следующего года. Об этом на канале компании в YouTube рассказал управляющий директор «Хендэ Мотор СНГ» Алексей Калицев.

Отметим, что новая «Крета» уже продается в Индии, а также в Китае под названием Hyundai ix25. По словам А.Калицева, для России автомобиль будет несколько отличаться от индийской и китайских версий. Информации о силовых агрегатах и характеристиках российского варианта кроссовера пока нет.

Напомним, в марте нынешнего года на российский рынок вышел обновленный кроссовер Hyundai Creta, который доступен в комплектациях Start, Active, Comfort, Travel и Style по цене от 987 тыс. рублей. Модель по-прежнему оснащается в России с двигателями Gamma 1.6 D-CVVT, развивающим 123 л.с., и Nu 2.0 D-CVVT на 150 л.с. Моторы работают в сочетании с 6-ступенчатыми коробками передач – как механической, так и автоматической, на выбор.

Внешний вид обновленного Hyundai Creta отличает двуцветная окраска: теперь клиенты смогут комбинировать один из пяти доступных цветов кузова с черной (черный перламутр) крышей. Решетка радиатора получила «ячеистую» структуру, как у остальных недавно обновившихся моделей Hyundai. Для модели стали доступны легкосплавные колесные диски 16 дюймов нового дизайна (в зависимости от комплектации).

Стоит отметить, что с момента своего появления на российском рынке в 2016 году Hyundai Creta сохраняет лидерские позиции по продажам в сегменте SUV. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам пяти месяцев 2020 года реализация Hyundai Creta в России составила 23137 автомобилей (-19%).

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