АВТОВАЗ отказался от выплаты премий за первое полугодие и индексации зарплат с 1 июля

Группа «АВТОВАЗ» решила не выплачивать премии сотрудникам за первое полугодие 2020 года, а также не индексировать тарифные ставки и оклады с 1 июля, сообщил профсоюз предприятия. Это решение было принято на заседании согласительной комиссии. По оценкам администрации завода, результаты работы группы не позволяют выплатить премии за полугодие и проиндексировать ставки и оклады. Если работа предприятия стабилизируется и даст положительные результаты, комиссия вернется к рассмотрению вопроса индексации тарифных ставок и окладов в октябре текущего года.

Как сообщил агентству «Интерфакс» председатель первичной профсоюзной организации АВТОВАЗа Сергей Зайцев, ранее было принято решение направить 10 млн рублей на премии сотрудникам, работавшим в две первые "нерабочие недели". Все полностью получили эти деньги в мае, отметил он.

Напомним, АВТОВАЗ выпускает автомобили LADA, Renault и до конца текущего года – Datsun, производство которого в России будет свернуто. Производственные площадки компании находятся в Тольятти и Ижевске.

Между тем, ранее стало известно, что АВТОВАЗ сохранит режим полной пятидневной рабочей недели до 31 августа 2020 года. Напомним, ранее компания планировала перейти на режим сокращенной четырехдневной рабочей недели с 29 июня 2020 года. Руководство предприятия приняло решение о сохранении полной рабочей недели в июле и августе 2020 года в связи с ростом по сравнению с предыдущим месяцем заказов на новые автомобили на июль и август со стороны дилеров, партнеров, организаций и ведомств, осуществляющих корпоративные и государственные закупки. Это ведет к соответствующему увеличению объемов производства. Положительное влияние на отрасль оказали расширенные меры государственной поддержки спроса, а также постепенное снятие санитарных ограничений в большинстве регионов страны и открытие дилерских центров LADA.

Как отмечают на АВТОВАЗе, в настоящее время трудно спрогнозировать состояние автомобильного рынка осенью 2020 года – по последним прогнозам сокращение рынка в 2020 году может составить около 30% по сравнению с результатами 2019 года. В связи с этим АВТОВАЗ заранее предусматривает введение режима 4-дневной рабочей недели, начиная с 31 августа 2020 года. Это мера, которой компания воспользуется для сохранения рабочих мест и коллектива в случае негативного сценария развития ситуации на рынке осенью. Окончательное решение будет принято в конце августа 2020 года.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в мае АВТОВАЗ реализовал на российском рынке 15580 автомобилей LADA – на 46% меньше, чем годом ранее. Таким образом, май стал вторым месяцем работы в условиях введенных эпидемиологических ограничений. По итогам пяти месяцев 2020 года российские дилеры LADA продали 104576 машин, что на 27% ниже показателя годичной давности.

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