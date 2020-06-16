АВТОВАЗ передал сети пиццерий 60 автомобилей LADA Granta

АВТОВАЗ передал компании Domino’s Pizza Russia 60 автомобилей LADA Granta черного цвета в кузове седан, в комплектации Standard (двигатель 1.6 л, 87 л.с., 5МТ). Партнерами сделки выступили официальный дилерский центр LADA Кунцево и ВТБ лизинг, сообщает пресс-служба АВТОВАЗа.

Напомним, это уже вторая партия автомобилей для всемирной сети ресторанов, в прошлом году была проведена аналогичная сделка. Автомобили LADA используются для доставки пиццы в московских ресторанах сети. На данный парк Domino’s Pizza Russia насчитывает более 700 автомобилей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», LADA Granta остается самой продаваемой моделью на российском рынке. Так, в мае реализация LADA Granta составила 5726 автомобилей (-48%). По итогам пяти месяцев 2020 года своих покупателей нашли 38444 автомобиля этого семейства, что на 27% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.

Напомним, АВТОВАЗ является одним из крупнейших поставщиков автомобилей для клиентов ГК ВТБ Лизинг. С начала года компания профинансировала более чем 8 тысяч машин марки LADA. В частности, в мае ВТБ Лизинг поставила 1162 автомобиля LADA Largus для «Почты России». Машины передаются на условиях финансового лизинга сроком на пять лет. Общая сумма договора составит 1,2 млрд рублей.

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