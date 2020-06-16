Changan наладил сборку автомобилей в Беларуси

На белорусском заводе «Юнисон» началось производство автомобилей Changan, которые будут поставляться, в том числе и на российский рынок. Первым автомобилем, который сошел с конвейера предприятия, стал компактный кроссовер Changan CS35 Plus, сообщает пресс-служба китайской марки.

Как заявил председатель наблюдательного совета СП «Юнисон» Алексей Ваганов, в дальнейшем планируется расширять линейку выпускаемых автомобилей Changan. Причем в планах завода наладить производство не только автомобилей с бензиновым двигателем, но и электрокаров.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в мае российские дилеры Changan реализовали 231 автомобиль, что в 2,2 раза больше по сравнению с прошлым годом. Лидером продаж в России стал компактный кроссовер Changan CS35 Plus. Второе место занял полноприводный внедорожник Changan CS75FL, массовые продажи которого стартовали в апреле 2020 года. За пять месяцев 2020 года продажи Changan выросли в 3,8 раза и составили 1699 машин.

Полный список дилеров Changan (и не только Changan) по городам РФ смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».