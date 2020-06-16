Nissan представил X-Trail нового поколения

Компания Nissan представила кроссовер Rogue нового поколения для североамериканского рынка (в России эта модель известна под названием X-Trail). В США это самый популярный автомобиль японской марки, на который в 2019 году пришлось до 30% от всех ее продаж.

Как пишет портал Autonews.ru, кроссовер, созданный на модернизированной платформе CMF-C/D, получился чуть меньше своего предшественника. Размер колесной базы уменьшился на 2,5 мм, а ширина и длина автомобиля стали меньше на 53 и 43 мм соответственно. При этом новое шасси позволило увеличить свободное пространство в районе ног и головы задних пассажиров. В отличие от модели нынешнего поколения, новый Nissan X-Trail не будет доступен с третьим рядом сидений.

В стандартное оснащение кроссовера вошла информационно-развлекательная система с 8-дюймовым сенсорным дисплеем. Цветной экран между циферблатами приборов увеличился с пяти до семи дюймов, а в качестве опции покупателю предложат полностью цифровую панель диагональю 12,3 дюйма.

Кроме того, для кроссовера доступна усовершенствованная система полуавтоматического управления ProPilot Assist, которая может, например, замедлять автомобиль, основываясь на GPS-данных об особенностях предстоящего пути.

Новый Nissan X-Trail оснащен 2,5-литровым четырехцилиндровым атмосферным мотором, развивающим 184 л.с. и 245 Нм крутящего момента, который работает в сочетании с вариатором. Кроссовер будет доступен как с передним, а так и с полным приводом.

В США продажи Nissan X-Trail нового поколения стартуют осенью нынешнего года. Цены на автомобиль будет объявлена позже.

Нынешний Nissan X-Trail для российского рынка выпускается на заводе компании в Санкт-Петербурге. Автомобиль доступен с бензиновыми моторами рабочим объемом 2,0 и 2,5 л, выдающими 144 и 171 л. с. соответственно, а также с 130-сильным 1,6-литровым дизелем. Цены на кроссовер без учета актуальных акций начинаются от 1 млн 676 тыс. рублей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам пяти месяцев 2020 года продажи кроссовера Nissan X-Trail на российском рынке составили 7625 автомобилей, что на 11% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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