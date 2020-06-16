В мае рынок новых LCV в России упал на 27%

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем рынка новых легких коммерческих машин по итогам мая 2020 года составил 5,5 тыс. единиц. Это на 27% меньше, чем год назад. Во многом падение рынка связано с ограничениями, которые действовали в сфере авторитейла из-за пандемии коронавируса.

Первенство среди новых LCV по-прежнему принадлежит отечественному бренду GAZ. На его долю в прошлом месяце пришлось 44% от общего объема, или почти 2,4 тыс. купленных экземпляров – на 30% меньше, чем в мае 2019-го.

На второе место поднялся Ford с результатом 954 автомобиля и лучшим показателем роста в десятке лидеров – плюс 33% по сравнению с маем 2019 года. Замкнул первую тройку российский УАЗ (776 шт.), который в мае показал отрицательную динамику (-37%). В пятерку марок-лидеров также вошли LADA (581 шт.; -21%) и Volkswagen (186 шт.; -50%).

Отметим, что по итогам пяти месяцев 2020 года объем российского рынка новых LCV составил 34,7 тыс. штук, что на 16% меньше, чем в январе – мае прошлого года. Более подробная информация об этом содержится здесь.

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