Рынок автомобилей с пробегом в мае упал на 29%

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России по итогам мая нынешнего года составил 305 тыс. единиц, что на 29% ниже результата за аналогичный период прошлого года.
А что об этом думают эксперты? В очередном выпуске программы «АВТОСТАТ на удаленке» своим мнением делится исполнительный директор аналитического агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов.
Лидером среди брендов традиционно является российская LADA, на долю которой приходится порядка четверти всего вторичного рынка. Объем перепродаж вазовских автомобилей в мае 2020 года сократился на 31% до 75,2 тыс. штук.
Второе и третье места в рейтинге принадлежат японским маркам – Toyota и Nissan, чьи автомобили были перепроданы в количестве 34,8 тыс. и 17,5 тыс. экземпляров соответственно. При этом падение вторичного рынка у обеих марок примерно одинаковое (-26% и -27% соответственно). В пятерку брендов-лидеров по итогам мая вошли еще корейские Hyundai (16 тыс. шт.) и KIA (15,4 тыс. шт.), у которых перепродажи упали практически так же, как у «японцев» (-28% и -27% соответственно).
Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам пяти месяцев 2020 года объем вторичного рынка в РФ составил 1 млн 762 тыс. подержанных легковых автомобилей. Это на 14% меньше, чем в январе – мае 2019 года. Более подробная информация об этом содержится в специально подготовленном пресс-релизе.
Найти эти автомобили можно и в салонах проверенных дилеров.
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