Рынок автомобилей с пробегом в мае упал на 29%

А что об этом думают эксперты? В очередном выпуске программы «АВТОСТАТ на удаленке» своим мнением делится исполнительный директор аналитического агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов.

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России по итогам мая нынешнего года составил 305 тыс. единиц, что на 29% ниже результата за аналогичный период прошлого года.

Лидером среди брендов традиционно является российская LADA, на долю которой приходится порядка четверти всего вторичного рынка. Объем перепродаж вазовских автомобилей в мае 2020 года сократился на 31% до 75,2 тыс. штук.

Второе и третье места в рейтинге принадлежат японским маркам – Toyota и Nissan, чьи автомобили были перепроданы в количестве 34,8 тыс. и 17,5 тыс. экземпляров соответственно. При этом падение вторичного рынка у обеих марок примерно одинаковое (-26% и -27% соответственно). В пятерку брендов-лидеров по итогам мая вошли еще корейские Hyundai (16 тыс. шт.) и KIA (15,4 тыс. шт.), у которых перепродажи упали практически так же, как у «японцев» (-28% и -27% соответственно).

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам пяти месяцев 2020 года объем вторичного рынка в РФ составил 1 млн 762 тыс. подержанных легковых автомобилей. Это на 14% меньше, чем в январе – мае 2019 года. Более подробная информация об этом содержится в специально подготовленном пресс-релизе.

Найти эти автомобили можно и в салонах проверенных дилеров.

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