В Петербурге начались онлайн-продажи автомобилей Volkswagen

Интернет-магазин Carmart открыл в Санкт-Петербурге онлайн-продажи новых автомобилей Volkswagen. Немецкий бренд стал седьмой маркой в портфеле Carmart, сообщает пресс-служба дилера. Его выход в онлайн стал возможным после того, как автохолдинг «Максимум», управляющий Carmart, приобрел в конце мая в Санкт-Петербурге дилерский центр Volkswagen.

Сейчас на сайте представлено более 70 новых автомобилей немецкой марки. Это модели Polo, Tiguan, Touareg, Jetta и Caddy. В течение месяца ожидается появление в онлайн-продаже нового поколения лифтбека Polo. А первыми автомобилями немецкого бренда, которые были забронированы на Carmart, стали версии Polo предыдущего поколения в кузове седан. Коммерческие автомобили Volkswagen в Carmart планируют начать реализовывать до конца нынешнего года.

Как ожидают в Carmart, основной объем интернет-продаж Volkswagen придется на модели Polo и Tiguan, которые являются лидерами бренда. При этом доля продаж новых автомобилей Volkswagen в интернет-магазине может составить около 15%.

Carmart – проект автомобильного холдинга «Максимум». В портфеле онлайн-автодилера представлено 900 новых легковых автомобилей семи брендов – Audi, KIA, Hyundai, Volkswagen, Genesis, Mitsubishi и Honda. Также доступно 800 автомобилей с пробегом от различных производителей.

Быстро узнать стоимость нового автомобиля на российском рынке можно на сайте «Цена авто».