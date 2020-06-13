Geely FY11 ожидается в России до конца года

Компания Geely планирует привезти в Россию новый купе-кроссовер FY11 в третьем квартале 2020 года. При этом новинка выйдет на российский рынок под другим названием, которое в компании пока не раскрывают, пишет портал «Китайские автомобили».

Как рассказал менеджер представительства Geely Motors по продукту и сертификации Максим Иванов, у FY11 в России будет два варианта силовых установок на выбор, а первые модификации, которые появятся на нашем рынке, будут на «автомате». Как отмечается, 2,0-литровый двигатель будет дефорсирован с 237 л.с. до 199 л.с. Второй мотор у FY11 в Китае – знакомый по Coolray 1.5T мощностью 177 л.с. Однако он сочетается с преселективным 7DCT, тогда как в первоначальной линейке в России «роботов» точно не будет. Так что не исключено, что речь идет не о двух разных моторах, а о двух форсировках двигателя 2.0T.

Кроме того, по словам Максима Иванова, у автомобилей будет полный привод, и на начальном этапе FY11 будет поставляться из Китая. В дальнейшем при наличии спроса и экономической целесообразности производство модели может быть налажено на заводе «БелДжи» в Беларуси.

Напомним, последней новинкой Geely на российском рынке стал компактный кроссовер Coolray, который появился у дилеров в марте этого года. Автомобиль представлен в четырех комплектациях – Comfort, Luxury, Flagship и Flagship Sport – по цене от 1 млн 089 тыс. 999 рублей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам пяти месяцев 2020 года российские дилеры Geely реализовали 3457 автомобилей, что на 12% больше по сравнению с прошлым годом. Безусловным бестселлером Geely в России остается флагманский кроссовер Atlas.

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