Новый MINI Countryman появится в России

Баварский автоконцерн BMW представил новый MINI Countryman. Линейка силовых агрегатов в России включает три бензиновых и один дизельный двигатель, которые работают в паре с 8-ступенчатой коробкой передач Steptronic, сообщает пресс-служба BMW Group.

Новый MINI Countryman отличает модернизированная решетка радиатора, которая получила характерную для MINI шестиугольную форму с хромированной рамкой. В зависимости от версии решетка радиатора украшена тремя горизонтальными планками или одной хромированной планкой и красной буквой «S». Изменилась также форма переднего и заднего бамперов.

В расширенный список стандартного оборудования всех версий вошли отделанные кожей нижняя часть передней панели и дверей, спортивный кожаный руль и климат-контроль. Стандартным оборудованием стали светодиодные фары головного света с функцией поворотного света.

В качестве опции доступны адаптивные светодиодные фары с матричной секцией дальнего света. Автоматическая корректировка формы пучка помогает защищать от ослепления водителей встречных и попутных автомобилей, а также подсвечивать обочину при повороте и адаптировать свет фар под погодные условия.

В палитре цветов нового MINI Countryman появились два дополнительных цвета кузова «металлик»: White Silver и Sage Green. Среди опций – легкосплавные 17-дюймовые диски Channel Spoke Black и двухцветные 19-дюймовые диски Turnstile Spoke. Для оформления интерьера доступны новые варианты обивки сидений Chester Indigo Blue и Chester Malt Brown.

В списке опций появилась цифровая панель приборов с экраном диагональю 5 дюймов дизайна Black Panel. Плюс функции Connected Media и Connected Navigation Plus с 8,8-дюймовым дисплеем как альтернатива базовой конфигурации.

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