Правительство оплатит 60% расходов при переводе автомобилей с бензина на газ

В Минэнерго в качестве антикризисной меры предлагают увеличить долю субсидий из бюджета на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо в два раза – с 30 до 60% от стоимости переоборудования. Еще 30% расходов выделит «Газпром» за счет маркетинговых программ своей «дочки» «Газпром газомоторное топливо» (основной поставщик газа для транспорта). Владельцам автомобиля останется заплатить лишь 10% стоимости перевода техники на газ, пишет «РБК».

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по состоянию на 1 января 2020 года парк автомобильной техники на территории Российской Федерации составил 52,9 млн единиц. 84% от этого количества приходится на легковые автомобили, что соответствует 44,5 млн экземпляров. Парк легкой коммерческой техники составляет порядка 4,2 млн машин, что практически соответствует доле в 8%. Грузовых автомобилей в стране зарегистрировано 3,8 млн единиц (доля – более 7%). Около 1% российского парка занимают автобусы, которых в России насчитывается немногим более 0,4 млн единиц.

В наших исследованиях есть более подробные данные о структуре российского парка транспортных средств ( с разбивкой по сегментам), и о современных тенденциях на автомобильном рынке.