Автомобили Toyota – лидеры в пяти сегментах вторичного рынка

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» исследовали рынок легковых автомобилей с пробегом в России и установили, что Toyota является здесь самым популярным брендом среди всех иностранных. По данным агентства, за 4 месяца 2020 года россияне приобрели почти 170 тыс. подержанных легковых автомобилей японской марки.

Кроме этого, сразу в пяти сегментах вторичного рынка лидерами являются именно модели Toyota. Так, в сегменте D лидирует Toyota Camry – за отчетный период было куплено 22,3 тыс. таких автомобилей с пробегом. Также модели японской марки оказались самыми популярными на вторичном рынке среди кроссоверов и внедорожников. Например, Toyota RAV4 лидирует в сегменте SUV (C) – с января по апрель обладателями таких кроссоверов с пробегом стали 13,8 тыс. жителей нашей страны.

Бестселлером вторичного рынка в сегменте SUV (D) оказывается внедорожник Toyota Land Cruiser Prado (9,9 тыс. шт.), а в SUV (E) – внедорожник Toyota Land Cruiser (8,9 тыс. шт.). В сегменте пикапов первенство возглавляет Toyota Hilux с результатом около 2,5 тыс. купленных подержанных экземпляров.

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», лидерство моделей Toyota на вторичном рынке подтверждается их высокой остаточной стоимостью. Так, среди 3-летних автомобилей в сегменте D по этому показателю лидирует бизнес-седан Toyota Camry – по итогам 1 квартала 2020 года индекс Residual value у этой модели составил 84,24%.

Среди пикапов уже долгое время бессменным лидером по сохранности остаточной стоимости является Toyota Hilux, чей результат в 1 квартале оказался равен 86,66%. А в сегменте SUV (D) данный рейтинг возглавляет внедорожник Toyota Land Cruiser Prado, индекс Residual value которого составил 84,96%.