Российский авторынок в мае занял четвертое место в Европе

Автомобильный рынок России, который в мае сократил темпы падения, тем не менее, опустился на четвертое место в европейском первенстве.

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в национальных ассоциациях автопроизводителей Европы, лидером по реализации автомобилей в мае стала Германия, где было продано 168148 машин (-49,5%). Второе место заняла Италия с показателем 99711 проданных автомобилей (-49,6%). Как отмечают в Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA), майские данные только подтверждают, что авторитейл изо всех сил пытается восстановиться после двух месяцев практически обнуления рынка, но после возобновления работы дилеры столкнулись с низким потребительским спросом. Третий результат среди европейских авторынков показала Франция – 96310 реализованных машин (-50,3%).

Если же при рассмотрении автомобильного рынка Европы учитывать Россию, то наша страна опустилась на четвертое место в европейском рейтинге. По предварительным оценкам агентства «АВТОСТАТ», продажи легковых автомобилей в прошлом месяце составили порядка 57,5 тыс. единиц (без учета LCV).

Замыкает пятерку европейских лидеров на этот раз Испания, чьи дилеры реализовали 34337 автомобилей (-97,6%). Как отмечают в Испанской ассоциации производителей легковых и грузовых автомобилей (ANFAC), это худший результат с сентября 2012 года, однако открытие дилерских центров позволило оживить спрос по сравнению с апрелем.

Добавим также, что авторынок Великобритании в мае снизился на 89% и составил 20247 машин. Как отмечают в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), это худший результат с мая 1952 года, несмотря на то, что с середины месяца дилерам были разрешены дистанционные продажи.

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