Каршеринг Яндекс.Драйв начинает работу в Сочи

В конце июня в Сочи начнет работать каршеринг Яндекс.Драйв. Кроссоверы Hyundai Creta, оснащенные кондиционером и автоматической коробкой передач, будут ждать на парковке возле аэропорта Сочи. Их можно будет взять на 3, 5, 7 или 14 дней сразу, а потом продлевать аренду. Зона поездок – курорты Краснодарского края, сообщает пресс-служба Яндекс.Драйва.

Как отмечается, формат каршеринга у Драйва в Сочи будет отличаться от привычного, когда брать и оставлять машину можно на любой городской парковке. В Сочи машины стоят рядом с аэропортом, аренда сразу на несколько дней, а потом нужно возвращать их обратно к аэропорту. Во время аренды можно воспользоваться функцией «передачи руля» – и передать управление родственнику или другу, который тоже зарегистрирован в Драйве.

Стоит также отметить, что машину можно забронировать заранее. То есть еще в аэропорту вылета можно открыть приложение Драйва и арендовать машину в Сочи, чтобы по прилету она уже ждала вас и охлаждалась. Кроме того, Драйв расширяет тариф «Межгород»: теперь машину можно взять в Москве, доехать на ней до Сочи и вернуться обратно.

Яндекс.Драйв – каршеринговый сервис с крупнейшим автопарком в России. Он включает более 18 тысяч машин разных марок, классов и моделей: от Renault и BMW до электрокаров Nissan Leaf и оригинальных «Мустангов» 1960-х годов. Также в автопарке есть грузовые фургоны и вместительные шаттлы на 8 человек Volkswagen Caravelle.

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