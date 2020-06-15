В эту среду (17 июня) состоится первая онлайн-сессия по топливной безопасности для автомобилистов.
Программа будет полезна как автолюбителям, так и специалистам, работающим с транспортными средствами.
Эксперты и темы программы «Топливный класс»:
Леонид Багдасаров – Тема: Мировые тенденции: взгляд через лобовое стекло
- Последние тенденции в двигателестроении: какое топливо нужно современным моторам
- Трудный выбор в эпоху нестабильности: дизель или бензин
- Что такое Евро-5: где его найти в России и странах СНГ
- Чем отличается топливо в России, СНГ и Западной Европе
Виталий Лисин – Тема: Топливная система автомобиля: профилактика лучше лечения
- Важнейшие узлы топливной системы: микрокосмос под капотом
- Первые симптомы: на что чаще всего жалуются автомобилисты
- Причины неполадок топливной системы: только ли в топливе дело?
- Бережем систему питания смолоду: как и когда проводить профилактику
- Обслуживание при карантинных простоях: самоизоляция автомобиля
- Топливные присадки: маркетинговый ход или реальная польза
Виктор Чуяков – Тема: Заправки в эпоху пандемии: технологии безопасности для здоровья автомобиля и его владельца
- Как изменились АЗС во время карантина: бесконтактные технологии и меры безопасности
- Качество топливо: главные враги чистоты бензина и дизеля
- Современные технологии контроля качества топлива: искусственный интеллект на АЗС и не только
- Проверь себя: что покажут анализы в домашних условиях?
Участие бесплатное, регистрация обязательна. По итогам тестирования участники получат электронные сертификаты о прохождении курса.