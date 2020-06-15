Петербургский завод Hyundai в июне введет дополнительные рабочие дни | АВТОСТАТ

Петербургский завод Hyundai в июне введет дополнительные рабочие дни

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Петербургский завод Hyundai в июне введет дополнительные рабочие дни

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Петербургский завод Hyundai в период с 15 по 30 июня планирует работать в две производственные смены. Ежедневно предприятие будет выпускать более 700 автомобилей, сообщает пресс-служба «Хендэ Мотор СНГ». Кроме того, в июне завод будет несколько раз работать дополнительно в выходные дни.

Как отмечается, предприятие продолжает выполнять комплекс мероприятий, направленных на противодействие распространению коронавирусной инфекции (COVID-19). Большая часть сотрудников офиса работает удаленно. О последующем графике работы предприятия компания проинформирует позднее.

Напомним, петербургский завод Hyundai Motor производит седан Hyundai Solaris, кроссовер Hyundai Creta, седан KIA Rio и кросс-хэтчбек Rio X-Line). Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», KIA Rio остается самой популярной иностранной моделью в нашей стране – по итогам мая на ней остановили свой выбор 3655 покупателей (-56%). Лидером среди моделей SUV в прошлом месяце стал кроссовер Hyundai Creta, разошедшийся тиражом 3243 экземпляра (-44%). Продажи седана Hyundai Solaris составили 1924 автомобиля (-64%).

Быстро узнать стоимость нового автомобиля на российском рынке можно на сайте «Цена авто». 

, источник: АВТОСТАТ

Теги: производство hyundai

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