Какими автомобилями с правым рулем владеют россияне: ТОП-10 моделей

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в нашей стране числится 3,4 млн легковых автомобилей, имеющих правое расположение руля (по состоянию на 1 января 2020 года).

Порядка 60% таких машин приходится на продукцию японской марки Toyota (около 2 млн шт.). Самой распространенной моделью среди них является Corolla – в России зарегистрировано 325 тыс. экземпляров этой модели с правым рулем. Второе место в этом рейтинге занимает Toyota Corona (108 тыс. шт.), на третьем – Toyota Mark (97 тыс. шт.). В пятерку лидеров попадают еще две «Тойоты» – Carina (92 тыс. шт.) и Caldina (82 тыс. шт.).

И только на шестой строчке рейтинга располагается Honda Fit с показателем 78 тыс. единиц. Но дальше в ТОП-10 самых распространенных в России автомобилей с правым рулем все равно оказываются модели Toyota, а именно: Vitz (77 тыс. шт.), Camry (66 тыс. шт.), Vista (65 тыс. шт.) и Ipsum (58 тыс. шт.).

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», почти 90% таких машин зарегистрировано в Сибири и на Дальнем Востоке – в общей сложности это превышает 3 млн экземпляров.

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