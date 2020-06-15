Porsche Cayenne GTS стартует на российском рынке

Российские дилеры Porsche начали преим заказов на новые кроссоверы Cayenne GTS и Cayenne GTS Coupé. Стоимость моделей составляет от 7 млн 990 тыс. рублей и 8 млн 650 тыс. рублей соответственно.

Как сообщает пресс-служба Porsche, вместо 3,6-литрового мотора V6 битурбо предыдущей модели под капотом нового Cayenne GTS теперь устанавливается четырехлитровый двигатель V8 с двойным турбонаддувом мощностью 460 л.с. и крутящим моментом 620 Нм, который сочетается с 8-ступенчатой автоматической коробки передач Tiptronic S. Разгон с места до 100 км/ч обе модели GTS, оснащенные пакетом Sport Chrono, выполняют всего за 4,5 секунды, максимальная скорость составляет 270 км/ч. Новые модели получили заниженную на 20 мм подвеску, рассчитанную на повышенную динамику, а также спортивную выхлопную систему со специальной для GTS настройкой.

Новые модели Cayenne GTS серийно комплектуются 21-дюймовыми колесными дисками RS Spyder Design черного цвета с шелковистым блеском. Светодиодные фары с системой динамического освещения Porsche Dynamic Light System (PDLS) и светодиодная полоса, соединяющая задние фонари, имеют затемненное исполнение. Кроме того, в черном цвете выдержаны передние воздухозаборники, планки обрамления боковых стекол, патрубки спортивной выхлопной системы, а также название модели и надпись «Porsche» на задней части.

Салон Cayenne GTS отличают высококачественные материалы, такие как алькантара, которой обтянуты потолок, центральные части сидений, подлокотники центральной консоли и дверные панели, а также темный сатинированный алюминий. Для новых моделей GTS предлагаются серийные спортивные сиденья с восьмипозиционной регулировкой и дополнительно завышенными боковыми валиками. На передних дверях, накладках порогов, тахометре и подголовниках можно видеть надписи «GTS». Среди многочисленных возможностей индивидуализации предлагается, в частности, пакет отделки интерьера GTS с дополнительными контрастными акцентами цвета Carmine Red или Crayon, в которых выполняется, например, декоративная прострочка.

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