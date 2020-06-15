Нововведения для автолюбителей с 1 июля: 3+1

Коронавирус повлиял не только на экономику страны, но и на некоторые законодательные инициативы, уже одобренные правительством и жаждущие внедрения. Так, режим "сиди дома" уже сделал более демократичными сроки для прохождения технического осмотра автомобилей (они были сдвинуты). Однако сейчас эпидемическая ситуация в стране немного улучшилась, а в ряде регионов смягчены меры по самоизоляции граждан, и поэтому не слишком понятно, что будет с теми законодательными мерами, которые должны были вступить в силу в ближайшее время. Например, в июле.

Ранее "АВТОСТАТ" уже напоминал, что с 1 июля 2020 года, согласно ГОСТу 33670-2015, правительство собиралось ужесточить нормы импорта машин с правым рулем. Согласно постановлению, под запрет к ввозу попали праворульные самосвалы, спецтехника, манипуляторы и седельные тягачи (категории М2 и М3), а владельцам легковых "праворулек" решено отдать на откуп самостоятельное оформление свидетельств о безопасности конструкции. Кроме того, для тюнингованных автомобилей заработают специальные лаборатории, и тюнинг необходимо будет узаконивать и подтверждать в специальных лабораториях. Мы также сообщали о том, что с 1 июля в госпрограммах (поддерживающих льготную программу покупки нового автомобиля) смогут принять участие автомобили только с оформленными ЭПТС. Подробнее об этом можно прочитать здесь: >>>

Еще одно новшество, о котором мы раньше не говорили, связано с тем, что в июле должны подорожать справки для прохождения водительского медосмотра. Изменение цен связано с тем, что в практику медосмотров водителей Минздрав планирует ввести анализ на СDТ: в крови и моче будут искать белок, наличие которого показывает количество алкоголя, выпитого человеком за неделю. Никакой революции в этом вопросе Россия не совершает, подобная практика проверки на хронический алкоголизм распространена во всем мире. В России ее планировали ввести еще в ноябре 2019 года, но потом решили перенести на лето.

Если никаких дополнительных изменений "с поправкой на коронавирус" не произойдет, весь этот перечень нововведений уже через две недели войдет в повседневную жизнь автовладельцев. Ну, а если изменения будут, вы найдете информацию о них на нашем сайте - там же, где и другие новости, связанные с пандемией, под тэгом коронавирус.