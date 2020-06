В России стартуют продажи массовых моделей Chevrolet

В рамках заключенного соглашения с General Motors компания UzAuto Motors объявила о старте продаж в России автомобилей Chevrolet массового сегмента. Первыми моделями, доступными российским покупателям, станут Chevrolet Spark, Nexia и Cobalt. Официальный дистрибьютором UzAuto Motors на российском рынке стала компания «Келес Рус». По условиям достигнутых General Motors и UzAuto Motors договоренностей, данные модели также реализуются на экспортных рынках Белоруссии и Казахстана.

Как сообщает пресс-служба «Келес Рус», под капотом субкомпактного хэтчбека Chevrolet Spark установлен двигатель с рабочим объемом 1,25 л (85 л.с.), который работает в паре с автоматической коробкой передач от японского производителя Aisin Seiki Co Ltd. Модель предлагается в трех комплектациях – LS AT, LT AT и LTZ AT – по цене от 719,9 тыс. рублей.

Компактные седаны Chevrolet Nexia и Chevrolet Cobalt оснащаются 1,5-литровым мотором мощностью 105 л.с. и 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. Модели предлагаются в четырех комплектациях – LS MТ, LT MT, LT AT и LTZ AT– по цене от 699,9 тыс. рублей и 749,9 тыс. рублей соответственно.

Система дистрибуции автомобилей формирует дилерскую сеть в России на основе ряда действующих дилеров и авторизованных сервисных центров «Дженерал Моторз Авто», а также части существующих дилеров Ravon с учетом их географического расположения и степени соответствия стандартам бренда. На сегодняшний день на дилерство Chevrolet массового сегмента претендуют несколько десятков дилерских предприятий-кандидатов, которые расположены в крупных городах на территории России, что обеспечит равномерный охват. Первые из них начинают работу уже сегодня, а в самое ближайшее время произойдет расширение дилерской сети благодаря новым партнерам в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Ростове-на-Дону и других городах-миллионниках. Дилерские предприятия будут оказывать весь спектр услуг, соблюдая рекомендованные стандарты бренда.

По мнению директора автосалона Авторитет-М (ГК «Автодель») Олега Кивико, если при формировании дилерской сети у Chevrolet не будет строгих требований (отдельный автосалон, дорогостоящие вывески и стэллы, фирменная визуализация бренда и т.д.), плюс приемлемые цены и подходящие комплектации, – то перспектива у массовых моделей Chevrolet, наверное, есть, ведь американский бренд еще не забыт в России.

В свою очередь, руководитель проектов по бизнес-процессам ГК «АвтоСпецЦентр» Константин Авакян отмечает, что партнерство General Motors и узбекской компании UzAuto Motors выгодно за счет трех новых рынков сбыта: помимо России, UzAuto будет продавать автомобили в Казахстане и Беларуси. Кроме этого, узбекский автопром займется дистрибуцией, продажами и сервисным обеспечением Chevrolet, созданием новой сети, в которую войдут дилеры «GM Россия» и Ravon, а также авторизованные СТО Chevrolet. А главное преимущество UzAuto Motors в том, что Узбекистан экспортирует автомобили Chevrolet собственной сборки в Россию без пошлин, благодаря соглашению о взаимной беспошлинной квоте.

