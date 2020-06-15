В России выпущен 200-тысячный Skoda Rapid

Калужский завод Volkswagen Group Rus выпустил 200-тысячный лифтбек Skoda Rapid с момента начала производства этой модели в феврале 2014 года. Юбилейный автомобиль, окрашенный в белый цвет Pure White и оснащенный двигателем 1.4 TSI мощностью 125 л.с., отправился к клиенту официального дилера Skoda КМ-Центр в Петрозаводск, сообщает пресс-служба чешской марки.

Как отмечается, с 2020 года на заводе в Калуге производится лифтбек Skoda Rapid второго поколения. Внешний вид автомобиля отличают резко очерченные грани, ниспадающая линия капота, фары стреловидной формы со встроенными светодиодами и шестиугольная решетка радиатора. Задняя часть автомобиля получила зауженные L-образные фонари в кристаллическом дизайне, а также надпись Skoda на крышке багажника. В салоне нового Skoda Rapid обращают на себя внимание новые декоративные панели и центральная консоль с вынесенным отдельно дисплеем информационно-развлекательной системы, который расположен непосредственно в поле зрения водителя.

Стоимость нового Skoda Rapid составляет от 792 тыс. рублей до 1 млн 171 тыс. рублей в максимальном оснащении. Автомобиль предлагается с тремя двигателями на выбор: 1.6 MPI (90 л.с.) с 5-ступенчатой механической коробкой передач, 1.6 MPI (110 л.с.) с 5-ступенчатой «механикой» или с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач, а также 1.4 TSI (125 л.с.) с автоматической 7-ступенчатой DSG.

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