Mazda показала пикап BT-50 нового поколения

Австралийское подразделение Mazda показало в своих социальных сетях первую фотографию нового пикапа BT-50, который официально будет представлен 17 июня 2020 года.

Как пишет портал Motor.ru, на первом тизере невозможно разглядеть детали внешности модели. Предполагается, что BT-50 нового поколения будет создано на базе Isuzu D-Max, который выпускается в Таиланде. Предыдущий вариант «пятидесятого», который продавался в России, делил шасси с Ford Ranger.

Вероятно, полноприводный пикап Mazda получит тот же 190-сильный (450 Нм) 3,0-литровый дизель, что и Isuzu. Агрегат будет работать в паре с 6-ступенчатой «механикой» или «автоматом».

Будущий BT-50 не станет полной технической копией D-Max. Mazda BT-50 получит оригинальный дизайн и интерьер, а также список опций, которые только отчасти будут напоминать унифицированный D-Max.

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