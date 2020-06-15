Половина всех иномарок в РФ выпускается на трех автозаводах

В ходе подготовки отчета «Автопром в России. Итоги 2019 года, перспективы» специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» подсчитали, что за весь прошлый год в нашей стране было произведено 1,2 млн единиц автомобильной техники иностранных марок. При этом чуть более половины из них (610,7 тыс. шт.) было выпущено на трех предприятиях.

Лидером по производству иномарок в России является петербургский завод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» с показателем 245 тыс. автомобилей. Второе место занимает калининградский «Автотор» (214,1 тыс. шт.), а третье – калужский «Фольксваген Груп Рус» (151,6 тыс. шт.).

Как отмечают эксперты агентства, сборка иномарок в нашей стране осуществляется на 28 автозаводах. Таким образом, оставшаяся их половина в прошлом году была произведена на 25 предприятиях.

Самая актуальная информация о стоимости и комплектациях автомобилей иностранных (и не только) марок содержится на сайте «Цена Авто».