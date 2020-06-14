ТОП-10 отечественных автомобилей с наибольшим гарантийным парком

В рамках исследования «Сервисный парк гарантийных и постгарантийных автомобилей» эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» выяснили, какие легковые автомобили отечественных марок имеют наибольший гарантийный парк.

Возглавляет этот рейтинг LADA Granta – на 1 января 2020 года в РФ насчитывалось 319 тыс. таких автомобилей с гарантийным сроком*. Это составляет 34% от всех зарегистрированных экземпляров данного семейства.

Следующие четыре позиции в нашем рейтинге тоже занимают модели LADA: Vesta (284 тыс. шт.), Largus (115 тыс. шт.), XRAY (94 тыс. шт.) и 4x4 (88 тыс. шт.). Но если у флагманских Vesta и XRAY доля гарантийных автомобилей превышает 80%, а у Largus находится на уровне около 40%, то у 4x4 она составляет менее 10%. Как отмечают эксперты аналитического агентства, внедорожник LADA 4x4 продается уже более 40 лет, а свои новые модели АВТОВАЗ вывел на рынок менее 10 лет назад.

Кроме перечисленных моделей, в ТОП-10 отечественных машин с наибольшим гарантийным парком также попадают: УАЗ «Патриот» (38 тыс. шт.), LADA Kalina (33 тыс. шт.), LADA Priora (23 тыс. шт.), УАЗ «Пикап» (11 тыс. шт.) и УАЗ «Хантер» (1 тыс. шт.). И если у «Пикапа» и «Патриота» доля гарантийных автомобилей равна 32% и 21% соответственно, то у остальных трех этот показатель составляет менее 5%.

Быстро узнать актуальную стоимость гарантийного (и не только) автомобиля на рынке – с помощью калькулятора «Оценка авто».

* Наличие гарантии определялось исключительно по признаку времени и не учитывало пробег автомобиля (в такси, каршеринге, корпоративных парках или в личном бизнесе дата окончания гарантии может наступить ранее указанного гарантийного срока по времени).