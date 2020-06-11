Итоги авторынка в мае: плюс 1 бренд и 8 обновленных моделей

В мае продажи новых легковых автомобилей в России снизились на 52% относительно мая 2019 года. Все автопроизводители стараются привлечь покупателей не только новыми форматами - онлайн-продажи на сайтах стали "хорошим тоном". Обновленные модели и даже новые бренды выходят на рынок.

В последний месяц весны было много сообщений о новинках в сегменте легковых и даже легких коммерческих автомобилей. По данным сайта "Цена Авто", на нашем рынке появился новый бренд, 4 модели прошли рестайлинг, еще 3 вышли в специальных сериях, а одна - получила новую базовую комплектацию. Кроме того, для 13 моделей, в основном из премиального сегмента, стали известны рублевые цены и начался прием заказов.

Еще на российском рынке появились 2 новых грузовика, 1 микроавтобус, 1 "броневик" и даже кэмпер от УАЗа.



Но лучше один раз увидеть все майские новинки от Audi, Bentley, BMW, MINI, Mercedes AMG, Volkswagen, Skoda, Geely, ГАЗа, УАЗа, КАМАЗа в нашем обзоре.