Названа дата презентации минивэна GAC GN8 в России

Компания «ГАК Мотор Рус», официальное представительство китайского автопроизводителя GAC Motor, объявила дату официальной презентации минивэна GN8 в России. Автомобиль представят в онлайн-формате 30 июня 2020 года, сообщает пресс-служба китайской марки. GACGN8 будет доступен в трех комплектациях – Luxe, Prestige и Premium. Информация о старте продаж и ценах будет опубликована дополнительно.

Полноразмерный минивэн премиум-класса GAC GN8 оснащен тремя рядами сидений и семью посадочными местами, а третий ряд сидений выполнен в виде трехместного дивана. На втором ряду установлены два отдельных кресла с функцией массажа, регулируемыми подставками для ног с электроприводом, а также регулируемым обогревом и вентиляцией с тремя режимами интенсивности.

В оснащение GAC GN8 также входят трехзонный климат-контроль, два панорамных люка в крыше, боковые сдвижные двери с электроприводом и развлекательнуая система для пассажиров заднего ряда. Кроме того, в GN8 предусмотрены сиденье с функцией памяти, система кругового обзора, матричные фары, поддержка Apple CarPlay, функция бесключевого доступа и др.

Набор систем безопасности включает антипробуксовочную систему (TCS), адаптивный круиз-контроль (ACC), а также систему предупреждения фронтального столкновения (FCW).

Под капотом GAC GN8 установлен 2,0-литровый двигатель мощностью в 140 л.с. с турбонаддувом, работающий в сочетании с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Напомним, российская премьера бренда GAC состоялась в декабре 2019 года, и в настоящее время он представлен единственной моделью – флагманским кроссовером GS8 стоимостью от 1 млн 898 тыс. рублей до 2 млн 498 тыс. рублей.

В третьем квартале 2020 года в России также появится новый среднеразмерный кроссовер GS5. Под капотом новинки будет устанавливаться 1,5-литровый турбодвигатель мощностью 137 л.с., работающий в паре с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. Автомобиль имеет независимую подвеску, антипробуксовочную систему (TCS), систему распределения тормозных усилий, антиблокировочную тормозную систему (ABS), а также систему помощи при начале движения в гору или на спуске. Кроме того, в оснащение GAC GS5 входят панорамная крыша, климат-контроль, мультимедиа-система с поддержкой Bluetooth, электролюк, обогрев и вентиляцию обоих рядов сидений, а также камеры кругового обзора.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания «ГАК Мотор Рус» увеличила количество дилерских центров в России. Четвертым партнером компании стала группа «Обухов» в Москве. До сих пор в ее портфеле было три бренда, включая два китайских – Volvo, Geely и Changan. Напомним, у GAC Motor уже есть дилер в Москве – «Автолайт-Восток» на улице Прокатной, а также в Санкт-Петербурге и Владимире. Владимирский «Автотракт» – единственный, который фигурировал в числе восьми первых потенциальных партнеров китайского бренда. С остальными семью соглашения по разным причинам до сих пор не подписаны.