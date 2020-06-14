Господдержка позволит сохранить дилерскую сеть и рабочие места в автопроме

Антикризисные меры поддержки российской автомобильной промышленности не позволят избежать снижения показателей отрасли в 2020 году, но занятость в смежных отраслях и автодилерский бизнес будут сохранены, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Напомним, продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России в мае снизились на 51,8% до 63033 машин. По итогам пяти месяцев 2020 года российский авторынок составил 478135 автомобилей (-25,7%), гласят данные Ассоциации европейского бизнеса.

Министр напомнил, что программы стимулирования спроса в автопроме в 2020 году будут дополнительно профинансированы на 25 млрд рублей, что позволит простимулировать продажи в общей сложности более 220 тыс. автомобилей.

Как пишет агентство "Финмаркет", основными мерами поддержки автомобильной отрасли стали увеличение финансирования программ льготного автокредитования и льготного лизинга с введением новой госпрограммы "Доступная аренда", сдвиг закупок автотехники государством и госкомпаниями с 2021 - 2022 гг. на 2020 г., обновление опережающими темпами парков общественного транспорта и машин "скорой помощи", а также постепенный вывод из карантина автодилерских предприятий, которые заработали с июня.

По расчетам Минпромторга, опережающие закупки не менее 33 тыс. единиц автотехники федеральными органами исполнительной власти и госкомпаниями обойдутся бюджету в общую сумму не менее 70 млрд рублей. Ведомство подготовило соответствующий законопроект, который предполагает возмещение банкам этой суммы недополученных доходов по кредитным договорам и договорам факторинга для осуществления указанных поставок.

В Минпромторге ранее заявляли, что новая программа "Доступная аренда", предполагающая стимулирование развития услуг аренды автомобилей, будет запущена в июне и позволит дополнительно реализовать в 2020 году до 14 тыс. автомобилей: 12 тыс. легковых машин и 2 тыс. единиц LCV. Однако подробностей о ее условиях пока не сообщалось.

Какие еще модели могут появиться на российском рынке - смотрите в "Календаре новинок".