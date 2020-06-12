Changan продлевает заводскую гарантию на автомобили

Компания Changan запустила глобальную программу поддержки клиентов – Changan Considerate Care, в рамках которой продлевает сроки заводской гарантии на свои автомобили во всем мире.

Как сообщает пресс-служба Changan, продление гарантии распространяется на всех автовладельцев марки, у которых срок гарантии на транспортные средства истекает в период с 1 марта по 31 мая 2020 года. По условиям глобальной программы Changan Considerate Care гарантия на эти автомобили продлевается до 31 июля 2020 года. При этом ограничение общего пробега остается неизменным. Также условия программы распространяются на автомобили Changan, проданные до 31 мая 2020 года. Гарантия на них продлевается на три месяца (90 дней) после исходной даты окончания срока ее действия с сохранением ограничения пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Новые условия распространяются на все модели марки, которые представлены в 86 официальных дилерских центрах Changan в России.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в мае российские дилеры Changan реализовали 231 автомобиль, что в 2,2 раза больше по сравнению с прошлым годом. Лидером продаж в России стал компактный кроссовер Changan CS35 Plus. Второе место занял полноприводный внедорожник Changan CS75FL, массовые продажи которого стартовали в апреле 2020 года. За пять месяцев 2020 года продажи Changan выросли в 3,8 раза и составили 1699 машин.

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