Первые автомобили Land Rover Defender доступны для заказа в России

Российские дилеры Jaguar Land Rover Россия начали прием заказов на первые 130 Land Rover Defender нового поколения в комплектациях SE и HSE. Стоимость доступных для предзаказа версий начинается от 4 млн 512 тыс. рублей. Полный прайс-лист, включающий пересмотренные и более доступные комплектации, будет анонсирован летом. Продажи модели на российском рынке стартуют осенью 2020 года, сообщает пресс-служба Jaguar Land Rover Россия.

Комлектация SE оснащена двухступенчатой раздаточной коробкой передач, независимой пневматической подвеской с системой Adaptive Dynamics, светодиодными головными фарами премиум-класса, 20-дюймовыми легкосплавными колесными дисками, сиденьями с отделкой кожей, памятью настроек и электроприводом по 12 параметрам, зеркалом заднего вида ClearSight, аудиосистемой Meridian мощностью 400 Вт с 11 динамиками, сенсорным 10-дюймовым дисплеем мультимедийной системы, навигационной системой, функциями Apple CarPlay и Android Auto, 12,3-дюймовой виртуальной приборной HD-панелью, технологией бесключевого доступа, 3D-системой камер кругового обзора и системой контроля «слепых» зон.

Комплектация HSE, помимо перечисленных опций, включает также матричные светодиодные фары, сдвижную панорамную крышу, электрическую регулировку сидений по 14 параметрам, адаптивный круиз-контроль, вентиляцию первого ряда сидений, пакет расширенной отделки кожей, а лицевая часть сидений выполнена из перфорированной кожи Windsor.

Кроме того, все автомобили получили пакет холодного климата, который включает подогрев лобового стекла, форсунок омывателя, рулевого колеса, передних сидений, а также функцию стояночного обогрева двигателя и салона с дистанционным управлением со смартфона.

Новый Land Rover Defender доступен с двумя четырехцилиндровыми дизельными двигателями мощностью 200 л.с. и 240 л.с. и шестицилиндровым 400-сильным бензиновым двигателем с технологией мягкого гибрида.

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