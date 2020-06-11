На Сахалине около 1000 автомобилей бесплатно перевели на газ

В Сахалинской области в марте нынешнего года была объявлена новая программа областного правительства, направленная на поддержку перспективных с точки зрения экологии технологий по переводу бензиновых автомобилей на газомоторное топливо.

«Автостат» уже сообщал ранее, что в рамках этой программы все желающие жители региона могут перевести свои автомобили на газ, при этом власти пообещали вернуть затраты по переоборудованию. Размер компенсации - 100% (но не более 150 тысяч рублей). На данный момент, как сообщают местные СМИ, около 1000 автовладельцев уже воспользовались такой возможностью. Не исключено, что уже в ближайшие месяцы цифры перевода транспорта на газ на острове будут расти с еще большей скоростью: Отметим, что из прошедших трех месяцев со дня объявления программы примерно половина времени выпала на период закрытия сервисных станций из-за ситуации с коронавирусом и в ответ на призывы властей «сидеть дома».

Напомним, что до конца 2024 года власти региона планируют перевести на газомоторное топливо не менее половины всего сахалинского автотранспорта. Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», на 1 января 2020 года на Сахалине стояло на учете более 170 тысяч только легковых автомобилей.

Стоит отметить комплексный подход властей к решению поставленной задачи - предложение затронуло не только личный транспорт сахалинцев, но и тяжелую технику, принадлежащую юрлицам, и все это делается параллельно со строительством новых газовых станций (причем, тоже с механизмом компенсаций инвесторам со стороны бюджета). А помимо компенсации расходов, автовладельцам газомоторных транспортных средств предложена также 50% скидка при уплате транспортного налога. Опять же, газомоторное топливо в регионе, как и по всей России, на данный момент предлагается по цене гораздо меньшей, чем бензин.