Haval в мае увеличил продажи в России на 5%

Российские дилеры Haval в мае реализовали 747 автомобилей, что на 5% больше, чем год назад. По итогам 5 месяцев 2020 года в России было продано 5219 кроссоверов и внедорожников марки (+89%). В результате Haval остается лидером по объему продаж среди китайских автопроизводителей в России, согласно данным АЕБ.

Как сообщает пресс-служба «Хавейл Мотор Рус», бестселлером Haval на российском рынке в мае остается кроссовер Haval F7, чья реализация составила 271 машину. Новый купе-кроссовер Haval F7x, поступивший дилерам в ноябре 2019-го, по итогам прошлого месяца нашел 193 владельцев.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в апреле российские дилеры Haval начали продажи нового рамного внедорожника Haval H5, производство которого налажено на заводе в Тульской области. Новинка доступна в двух комплектациях – Comfort и Premium – по цене от 1 млн 099 тыс. до 1 млн 349 тыс. рублей.

Полный список дилеров Haval (и не только) по городам РФ – смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».